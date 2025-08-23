Після весняної перерви Україна відновила атаки на російські нафтопереробні заводи. Пік влучань припав на серпень, коли було атаковано вісім НПЗ. Які саме заводи було уражено та наскільки це відчутно для Росії?

Два стовпи диму здіймаються на десятки метрів вгору майже повність закриваючи ранкове небо. «Господа, нас бомбят, успешно», – каже за кадром автор опублікованого в Telegram відеопідтвердження результативного відпрацювання по Рязанському НПЗ, одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Сили оборони України атакували цей завод російської держкомпанії «Роснефть» в ніч на 2 серпня. Рязанський НПЗ – це 5% нафтопереробки РФ, або 13,1 млн т у 2024-му. Внаслідок атаки він зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей, писав Reuters.