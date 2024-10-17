Головні будівельники України. Десять компаній, які здали найбільше квартир з початку 2023 року. Рейтинг від ЛУН та Forbes Ukraine

Топ-10 забудовників за 2023 рік та девʼять місяців 2024-го сукупно здали в експлуатацію понад 25 350 квартир. У переліку – компанії з Києва, Івано-Франківська, Одеси та навіть прифронтового Харкова. Лідер – «Інтергал-Буд». Замикає десятку KAN Development. Хто ще у списку?
⚡️ Ексклюзивний спікер на Саміті СЕО: Грег Маккеон, автор бестселерів «Есенціалізм» та «Без зусиль». Ви дізнаєтеся, як досягати більшого, роблячи менше, і зберігати продуктивність у світі, де вигорання стало нормою. Долучайтеся до саміту вже 1 листопада за посиланням.
Темпи введення житла у 2023 році – першому півріччі 2024-го скоротились на 45% порівняно з довоєнним періодом, підрахували аналітики ЛУН.
«Це відчутне просідання», – визнає директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян. Причини, які ускладнюють будівництво, – зменшення попиту, здорожчання собівартості, проблеми з кадрами на будівництві, вимкнення світла, пояснює вона.
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