Головні будівельники України. Десять компаній, які здали найбільше квартир з початку 2023 року. Рейтинг від ЛУН та Forbes Ukraine

Топ-10 забудовників за 2023 рік та девʼять місяців 2024-го сукупно здали в експлуатацію понад 25 350 квартир. У переліку – компанії з Києва, Івано-Франківська, Одеси та навіть прифронтового Харкова. Лідер – «Інтергал-Буд». Замикає десятку KAN Development. Хто ще у списку?