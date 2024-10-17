Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

ЖК житло Respublika KAN Development Київ /Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Головні будівельники України. Десять компаній, які здали найбільше квартир з початку 2023 року. Рейтинг від ЛУН та Forbes Ukraine

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

8 хв читання

Топ-10 забудовників за 2023 рік – девʼять місяців 2024 року сукупно здали в експлуатацію понад 25 350 квартир Фото Shutterstock

Топ-10 забудовників за 2023 рік та девʼять місяців 2024-го сукупно здали в експлуатацію понад 25 350 квартир. У переліку – компанії з Києва, Івано-Франківська, Одеси та навіть прифронтового Харкова. Лідер – «Інтергал-Буд». Замикає десятку KAN Development. Хто ще у списку?

⚡️ Ексклюзивний спікер на Саміті СЕО: Грег Маккеон, автор бестселерів «Есенціалізм» та «Без зусиль». Ви дізнаєтеся, як досягати більшого, роблячи менше, і зберігати продуктивність у світі, де вигорання стало нормою. Долучайтеся до саміту вже 1 листопада за посиланням.

Темпи введення житла у 2023 році – першому півріччі 2024-го скоротились на 45% порівняно з довоєнним періодом, підрахували аналітики ЛУН. 

«Це відчутне просідання», – визнає директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян. Причини, які ускладнюють будівництво, – зменшення попиту, здорожчання собівартості, проблеми з кадрами на будівництві, вимкнення світла, пояснює вона.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні