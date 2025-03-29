Місце, яке давало світло, коли сунула темрява. Курахівська ТЕС припинила своє існування після понад 80 років роботи. Фоторепортаж з її останніх днів

Десять років Курахівська ТЕС працювала на лінії фронту. З початку повномасштабної війни росіяни регулярними обстрілами намагалися зупинити її роботу. Не вийшло, 900 співробітників ТЕС відновлювали її після кожної атаки. І навіть коли Курахове було окуповано, обладнання станції працювало, щоб в українців було світло. Навесні-влітку 2024-го працівники ТЕС демонтували станцію: 352 фури з обладнанням відправили до інших електростанцій ДТЕК. Узимку 2025-го це допомогло українській енергосистемі уникнути довготривалих відключень. Якими були останні місяці життя електростанції — відзняв фотограф Сергій Коровайний.