Місце, яке давало світло, коли сунула темрява. Курахівська ТЕС припинила своє існування після понад 80 років роботи. Фоторепортаж з її останніх днів

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Десять років Курахівська ТЕС працювала на лінії фронту. З початку повномасштабної війни росіяни регулярними обстрілами намагалися зупинити її роботу. Не вийшло, 900 співробітників ТЕС відновлювали її після кожної атаки. І навіть коли Курахове було окуповано, обладнання станції працювало, щоб в українців було світло. Навесні-влітку 2024-го працівники ТЕС демонтували станцію: 352 фури з обладнанням відправили до інших електростанцій ДТЕК. Узимку 2025-го це допомогло українській енергосистемі уникнути довготривалих відключень. Якими були останні місяці життя електростанції — відзняв фотограф Сергій Коровайний.
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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №1 [34] за лютий – березень 2025 року.
Перший енергоблок Курахівської ТЕС було підключено до мережі в липні 1941‐го, у розпал Другої світової війни. У серпні 2024‐го, у розпал російсько‐української війни, станція припинила існування. Найцінніше обладнання було вивезено для відновлення інших електростанцій ДТЕК, решту станції знищили російські бомби.
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