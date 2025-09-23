Прослухати матеріал
06:10 хвилин
Мешканцям великих міст бракує часу на приготування їжі. Це створює попит на готові страви в супермаркетах, на АЗК та в офісах. Хто заробляє на швидко зростаючому ринку?
«Щоб нагодувати чоловіка, побудувала завод», – жартує співзасновниця компанії «Укрптахосервіс» Наталя Шмигельська. Вона починала бізнес з перепродажу свіжої курятини, з 2014 року додала в асортимент готові страви – котлети. На цей крок її спонукав власний досвід: «Готування займало забагато сил і часу, який можна було б провести з родиною».
У містах з населенням від 100 000 близько 25% людей купують готову їжу, хоча б раз на місяць за даними пресслужби мережі «Фора». В першому півріччі 2025 року ринок готових страв (ready-to-eat) виріс на 15-30% за оцінками опитаних Forbes керівників бізнесу.
