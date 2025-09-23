Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

МХП виготовляє понад 100 позицій готових страв /пресслужба МХП
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Не хочуть заморочуватися з готуванням». В Україні зростає ринок готових страв. Хто на ньому заробляє найбільше

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

4 хв читання

МХП виготовляє понад 100 позицій готових страв Фото пресслужба МХП

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:10

Мешканцям великих міст бракує часу на приготування їжі. Це створює попит на готові страви в супермаркетах, на АЗК та в офісах. Хто заробляє на швидко зростаючому ринку?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Щоб нагодувати чоловіка, побудувала завод», – жартує співзасновниця компанії «Укрптахосервіс» Наталя Шмигельська. Вона починала бізнес з перепродажу свіжої курятини, з 2014 року додала в асортимент готові страви – котлети. На цей крок її спонукав власний досвід: «Готування займало забагато сил і часу, який можна було б провести з родиною».

У містах з населенням від 100 000 близько 25% людей купують готову їжу, хоча б раз на місяць за даними пресслужби мережі «Фора». В першому півріччі 2025 року ринок готових страв (ready-to-eat) виріс на 15-30% за оцінками опитаних Forbes керівників бізнесу.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні