Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

МХП виготовляє понад 100 позицій готових страв /пресс-служба МХП
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Не хотят заморачиваться с готовкой». В Украине растет рынок готовой еды. Кто на нем зарабатывает больше всего

Юлия Белинская /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юлия Белинская
Forbes

4 хв читання

МХП производит более 100 позиций готовых блюд Фото пресс-служба МХП

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:10

Жителям больших городов не хватает времени на приготовление пищи. Это создает спрос на готовые блюда в супермаркетах, на АЗК и офисах. Кто зарабатывает на быстрорастущем рынке?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Чтобы накормить супруга, построила завод», – шутит соучредительница компании «Укрптахосервис» Наталья Шмигельская. Она начинала бизнес по перепродаже свежей курятины, с 2014 года добавила в ассортимент готовые блюда – котлеты. На этот шаг ее подвиг собственный опыт: «Приготовление занимало много сил и времени, которое можно было бы провести с семьей».

В городах с населением от 100 000 около 25% людей покупают готовую еду хотя бы раз в месяц, по данным пресс-службы сети «Фора». В первом полугодии 2025 года рынок готовых блюд (ready-to-eat) вырос на 15–30%, по оценкам опрошенных Forbes руководителей бизнеса.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні