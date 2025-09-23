Жителям больших городов не хватает времени на приготовление пищи. Это создает спрос на готовые блюда в супермаркетах, на АЗК и офисах. Кто зарабатывает на быстрорастущем рынке?

«Чтобы накормить супруга, построила завод», – шутит соучредительница компании «Укрптахосервис» Наталья Шмигельская. Она начинала бизнес по перепродаже свежей курятины, с 2014 года добавила в ассортимент готовые блюда – котлеты. На этот шаг ее подвиг собственный опыт: «Приготовление занимало много сил и времени, которое можно было бы провести с семьей».

В городах с населением от 100 000 около 25% людей покупают готовую еду хотя бы раз в месяц, по данным пресс-службы сети «Фора». В первом полугодии 2025 года рынок готовых блюд (ready-to-eat) вырос на 15–30%, по оценкам опрошенных Forbes руководителей бизнеса.