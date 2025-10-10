Прослухати матеріал
У віці 78 років помер Борис Фуксман. Він зміг побудувати великий бізнес у Німеччині та Україні, де завдяки його інвестиціям зʼявився телеканал «1+1» і готель Hilton. Forbes Ukraine дослідив, яким бізнесменом він був і яку спадщину залишив
Увечері 9 жовтня продюсер Олександр Роднянський повідомив про смерть двоюрідного брата і бізнес-партнера Бориса Фуксмана.
«Не тільки війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов мій брат… , – написав Роднянський в Instagram. – Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі більш ніж пів століття, завжди підтримував мене і мої шалені проєкти».
