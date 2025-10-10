Підписка від 49 грн
«Підтримував шалені проєкти». Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман. Який бізнес він побудував в Україні та Німеччині

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Борис Фуксман /УНІАН

Завдяки інвестиціям Бориса Фуксмана зʼявився телеканал «1+1» і готель Hilton у Києві Фото УНІАН

У віці 78 років помер Борис Фуксман. Він зміг побудувати великий бізнес у Німеччині та Україні, де завдяки його інвестиціям зʼявився телеканал «1+1» і готель Hilton. Forbes Ukraine дослідив, яким бізнесменом він був і яку спадщину залишив

Увечері 9 жовтня продюсер Олександр Роднянський повідомив про смерть двоюрідного брата і бізнес-партнера Бориса Фуксмана. 

«Не тільки війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов мій брат… , – написав Роднянський в Instagram. – Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі більш ніж пів століття, завжди підтримував мене і мої шалені проєкти». 

