У віці 78 років помер Борис Фуксман. Він зміг побудувати великий бізнес у Німеччині та Україні, де завдяки його інвестиціям зʼявився телеканал «1+1» і готель Hilton. Forbes Ukraine дослідив, яким бізнесменом він був і яку спадщину залишив

Увечері 9 жовтня продюсер Олександр Роднянський повідомив про смерть двоюрідного брата і бізнес-партнера Бориса Фуксмана.

«Не тільки війни, а й хвороби беруть своє. Щойно пішов мій брат… , – написав Роднянський в Instagram. – Він був успішним німецьким підприємцем, який прожив у Європі більш ніж пів століття, завжди підтримував мене і мої шалені проєкти».