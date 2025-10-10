Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Поддерживал безумные проекты». Умер соучредитель телеканала «1+1» Борис Фуксман. Какой бизнес он построил в Украине и Германии

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Борис Фуксман /УНИАН

Благодаря инвестициям Бориса Фуксмана появился телеканал «1+1» и гостиница Hilton в Киеве Фото УНИАН

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:00 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:00

В возрасте 78 лет скончался Борис Фуксман. Он смог построить крупный бизнес в Германии и Украине, где благодаря его инвестициям появились телеканал «1+1» и гостиница Hilton. Forbes Ukraine исследовал, каким бизнесменом он был и какое наследие оставил

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Вечером 9 октября продюсер Александр Роднянский сообщил о смерти двоюродного брата и бизнес-партнера Бориса Фуксмана.

«Не только войны, но и болезни берут свое. Только что ушел мой брат…, – написал Роднянский в Instagram. – Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека, всегда поддерживал меня и мои безумные проекты».

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні