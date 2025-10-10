В возрасте 78 лет скончался Борис Фуксман. Он смог построить крупный бизнес в Германии и Украине, где благодаря его инвестициям появились телеканал «1+1» и гостиница Hilton. Forbes Ukraine исследовал, каким бизнесменом он был и какое наследие оставил

Вечером 9 октября продюсер Александр Роднянский сообщил о смерти двоюродного брата и бизнес-партнера Бориса Фуксмана.

«Не только войны, но и болезни берут свое. Только что ушел мой брат…, – написал Роднянский в Instagram. – Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека, всегда поддерживал меня и мои безумные проекты».