Fairmont, Intercontinental, Emily Resort, Radisson – за цими фасадами стоять девелопери, банкіри і депутати. Серед ключових гравців готельного ринку – розробник S.T.A.L.K.E.R., власники Таскомбанку і Буковелю. Forbes Ukraine підрахував, хто контролює найбільше готельних номерів в Україні та скільки приносить цей бізнес під час війни

У 2024 році список найбільших власників готелів в Україні оновився.

У десятку лідерів увійшли Микола Кміть із Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем та Олегом Денисом. Вони купили санаторій «Мармуровий палац» і курорт «Плай» із трьома готелями та мотелем на Львівщині. Зараз у них 356 номерів, а буде більше. У планах – будівництво нового готелю на 200 номерів у Трускавці.