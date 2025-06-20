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Десять найбільших власників готелів в Україні. У списку – сім’ї Леоніда Юрушева, Григорія Козловського та Ігоря Палиці. Хто ще?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

11 хв читання

Emily Resort у Винниках /Shutterstock

Курорт Emily Resort у Винниках, Львівська область Фото Shutterstock

Fairmont, Intercontinental, Emily Resort, Radisson – за цими фасадами стоять девелопери, банкіри і депутати. Серед ключових гравців готельного ринку – розробник S.T.A.L.K.E.R., власники Таскомбанку і Буковелю. Forbes Ukraine підрахував, хто контролює найбільше готельних номерів в Україні та скільки приносить цей бізнес під час війни

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У 2024 році список найбільших власників готелів в Україні оновився.

У десятку лідерів увійшли Микола Кміть із Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем та Олегом Денисом. Вони купили санаторій «Мармуровий палац» і курорт «Плай» із трьома готелями та мотелем на Львівщині. Зараз у них 356 номерів, а буде більше. У планах – будівництво нового готелю на 200 номерів у Трускавці.

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