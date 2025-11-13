Рада національної безпеки і оборони України з апровадила санкції проти Тімура Міндіча , якого НАБУ підозрює в причетності до корупції в держкомпанії «Енергоатом». Чим він займався до скандалу?

НАБУ підозрює громадянина Ізраїля Тімура Міндіча в керівництві бек-офісом державної компанії «Енергоатом», через яку було виведено близько $100 млн за останні 15 місяців. Бізнесмен уникнув арешту НАБУ завдяки виїзду з країни.

13 листопада РНБО запровадила проти нього санкції, які передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталу за межі України, зупинення дії ліцензій та дозволів, заборона на купівлю земельних ділянок.