Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Тімура Міндіча, якого НАБУ підозрює в причетності до корупції в держкомпанії «Енергоатом». Чим він займався до скандалу?
НАБУ підозрює громадянина Ізраїля Тімура Міндіча в керівництві бек-офісом державної компанії «Енергоатом», через яку було виведено близько $100 млн за останні 15 місяців. Бізнесмен уникнув арешту НАБУ завдяки виїзду з країни.
13 листопада РНБО запровадила проти нього санкції, які передбачають блокування активів, заборону на виведення капіталу за межі України, зупинення дії ліцензій та дозволів, заборона на купівлю земельних ділянок.
