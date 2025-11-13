Forbes Digital підписка
«Познакомил Зеленского с Коломойским». СНБО ввел санкции против Тимура Миндича. Чем он владеет, кроме 50% в «Квартале 95»

Самый крупный официальный актив Миндича – 50% в компании «Квартал 95» /Shutterstock

Самый крупный официальный актив Миндича – 50% в компании «Квартал 95» Фото Shutterstock

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Тимура Миндича, которого НАБУ подозревает в причастности к коррупции в госкомпании «Энергоатом». Чем он занимался до скандала?

НАБУ подозревает гражданина Израиля Тимура Миндича в руководстве бэк-офисом государственной компании «Энергоатом», через которую было выведено около $100 млн за последние 15 месяцев. Бизнесмен избежал ареста НАБУ благодаря выезду из страны.

13 ноября СНБО ввела против него санкции, предусматривающие блокировку активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины, остановку действия лицензий и разрешений, запрет на покупку земельных участков.

