Президент Володимир Зеленський підписав указ №843/2025 , яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних санкцій проти громадян Ізраїлю – бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Деталі

Як зазначено в указі, санкції запроваджуються на підставі рішення РНБО від 13 листопада 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідно до оприлюдненого додатка, до Міндіча та Цукермана застосовано низку обмежувальних заходів, зокрема блокування активів, заборону на виведення капіталу за межі України, зупинення дії ліцензій та дозволів, а також заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Термін дії санкцій визначено як «безстроково; три роки» залежно від виду обмежень.

Контекст

10 листопада НАБУ та САП заявили про розкриття схеми виводу грошей із державної компанії «Енергоатом» на близько $100 млн. У справі фігурують бізнесмени, діючі міністри та працівники «Енергоатому».

У межах справи сімом особам оголошена підозра, затримані п’ять осіб. НАБУ не розкриває імен фігурантів справи. На плівках правоохоронців, за твердженням нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, фігурують: Карлсон – співвласник компанії «Квартал 95» Тімур Міндіч; Професор – міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко; Тенор – виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатом», колишній співробітник генпрокуратури Дмитро Басов; Рокет – колишній радник Галущенка Ігор Миронюк.

Кабмін вже ухвалив рішення здійснити подання до РНБО щодо запровадження санкцій стосовно Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, повідомляла Економічна правда з посиланням на два незалежних один від одного співрозмовники в уряді.

Державна прикордонна служба підтвердила, що бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України. «За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно… Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності», – йдеться у повідомленні.

Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».