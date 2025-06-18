Прибуток, інвестиції, наглядова рада: що відбувається з ДП «Ліси України»

Державне підприємство «Ліси України» оприлюднило результати першого кварталу 2025 року. За їхніми даними, прибуток зріс на понад 50% – до 1,24 млрд грн, а рентабельність сягнула 21%, що втричі перевищує плановий показник. Що саме вплинуло на ці зміни та які плани у компанії на найближчий час?

Держава вперше скористалася зростанням цін

«Після трьох років «затишшя» в Україні активізувався ринок лісоматеріалів. Завдяки цифровізації та посиленню контролю припинив існування сегмент нелегального ресурсу. Деревообробники активніше конкурують за легальну деревину, ціни на яку зростають», – каже Юрій Болоховець, генеральний директор ДП «Ліси України».

Він додає: у першому кварталі дохід «Лісів України» досяг майже 6 млрд грн – підприємство заробило на півмільярда гривень більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

До появи ДП «Ліси України» деревину переважно продавали за прямими договорами. Компанія, якою керує Юрій Болоховець, реалізує продукцію на аукціонних біржових торгах. Зиск від зростання цін має держава – акціонер, а не менеджмент лісгоспів.

Рентабельність випереджає дохід

Рентабельність «Лісів України» значно випереджає темпи зростання доходу. «Компанія оптимізує витрати», – пояснює голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер. Минулого року Юрій Болоховець провів реорганізацію: остаточно ліквідували філії (лісгоспи), сконцентрувавши управління на рівні регіональних офісів. Витрати на утримання адмінапарату скоротили на 1,2 млрд грн.

Підприємство позбулося цехів переробки, які існували завдяки сировині за пільговими розцінками. «Державі економічно більш вигідно продавати необроблену деревину на відкритий ринок», – зазначає Болоховець.

Ще одна ідея керівництва компанії – реалізувати майно, яким підприємство не користується. Через Фонд державного майна на майже 400 млн грн реалізовано збиткових активів (склади, контори, цехи). Бюджет отримав кошти, компанія зекономила на утриманні.

Прибутковість зростає і завдяки новим інструментам контролю. Через фотофіксацію моніториться кожне відвантаження – як результат зросла частка ділової деревини.

Про статус національної компанії

Економічні показники були б ще кращими, якби не соціальні, екологічні та оборонні завдання з боку держави, кажуть у ДП «Ліси України».

Зокрема, 2,5 млн м3 паливної деревини на рік компанія реалізує побутовим споживачам за соціальними цінами. «Ліси України» також безоплатно поставляють деревину ЗСУ: у 2024 році понад 215 000 м3 на 0,4 млрд грн.

Компанія активно інвестує у південні та східні лісові господарства, які не мають ресурсів для охорони та захисту лісів, лісовідновлення.

Цього року ДП «Ліси України» приєднало харківські лісгоспи на деокупованих територіях і почало їхнє відновлення.

Оскільки в межах програми Президента «Зелена країна» площа лісів України має бути збільшена на 1 млн гектарів, ДП «Ліси України» співпрацює з громадами, пропонуючи профінансувати переведення земель запасу до лісового фонду та забезпечити подальший догляд за ділянками.

Прозорість коштує недешево

Принцип Болоховця – всі процеси мають бути прозорими, відкритими, конкурентними. З початку року компанія перевела на Prozorro закупівлю послуг із заготівлі деревини.

Торги намагалися саботувати – вихід у публічність для підрядників означав потрапляння на «радари» контролюючих держструктур.

Компанія вимушена була збільшити граничні розцінки, але досягла мети, каже Болоховець. На Prozorro вже укладено угод на заготівлю 3,4 млн м3 деревини.

«Ми відкрили ринок, стимулюємо бізнес інвестувати у нові технології, зокрема у механізовану заготівлю», – пояснює Юрій Болоховець.

Перспективи збільшення заготівлі

«Ліси України» заготовляють приблизно 12 млн м3 на рік, за даними компанії. Лісосічний фонд жорстко регламентований. Збільшення заготівлі – задвдання нетривіальне: понад мільйон гектарів територій ДП «Ліси України» – це природно-заповідний фонд, понад 300 000 га заміновано внаслідок бойових дій. Недоступні для господарювання сотні тисяч гектарів у прикордонній смузі. В експлуатаційних лісах частина робіт потребує тривалої процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД).

«Компанія зробила все можливе, актуалізовані матеріали лісовпорядкування, збільшена лісосіка, подальше збільшення заготівлі залежить від готовності проводити дерегуляцію, змінювати законодавство та нормативну базу», – кажуть у «Лісах України».

За останні пів року ДАРЛУ, ДП «Ліси України» та деревообробники провели понад десять зустрічей, домовившись про спільні ініціативи з дерегуляції дозвільної системи. Чи будуть ці ініціативи успішними, залежить від законотворців, додає представник підприємства.

Діалог з ринком: сервіс та форвардні контракти

«Ми не впливаємо на ціну – вона є ринковою», – зауважують у «Лісах України», але компанія підтримує бізнес, пропонуючи довгострокові контракти з фіксованою ціною та кращий сервіс.

На піврічні форвардні контракти підприємством виділяється третина ресурсу. З наступного року Юрій Болоховець анонсував запровадження річних контрактів.

Компанія створила службу роботи з клієнтами. Якщо законтрактована продукція постачається з запізненням або виникають питання щодо якості, достатньо дзвінка на «гарячу лінію», і питання буде вирішено протягом дня.

Цього року показник виконання договорів підрозділами «Лісів України» перевищує 95%, зазначають у компанії.

«Значно більше питань виникає до бізнесу, який вчасно не оплачує продукцію. Але ми розуміємо труднощі деревообробників і намагаємося йти назустріч», – кажуть у компанії.

Інвестиції у якість лісу

Основний напрям інвестування компанії – збереження та відтворення лісів. Закуповується нова мобільна пожежна техніка, створюється інфраструктура: дороги, водойми, системи відеоспостереження, а також рекреаційна мережа. Активно розбудовується мережа сучасних насіннєвих центрів – до 2030 року компанія планує збільшити виробництво сіянців із закритою кореневою системою до 70 млн на рік.

Другий напрям інвестицій – механізація заготівлі. У плані на 2025 рік передбачено 636 млн грн на закупівлю заготівельної техніки – харверсторів, форвардерів, скідерів, тракторів.

Корпоратизація: процес триває

Підготовка до корпоратизації «Лісів України» вже відбувається. На початку року сформований незалежний орган управління – наглядова рада, яка призначила аудит фінансової звітності підприємства з 2022 року. Проводиться робота з аналізу та інвентаризації майнових активів, завершується процес реєстрації права постійного користування на землю, напрацьовується поетапний план перетворення.

Проте, не виключено, що корпоратизація ДП «Ліси України» відбудеться на основі спеціального закону, який перебуває на розгляді в Міндовкілля.

З корпоратизацією у компанії пов’язують можливість залучення зовнішніх інвестицій.

«Потенціал лісового господарства колосальний – ми лише починаємо його розкривати», – кажуть у «Лісах України».