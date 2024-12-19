«Привабливий актив для відбудови України». Співвласник АТБ Геннадій Буткевич купив конфісковані в росіянина заводи «Аерок». На що він розраховує

Співвласник АТБ Геннадій Буткевич за 1,9 млрд грн купує виробника газобетонних блоків – компанію «Аерок», що раніше належала підсанкційному російському олігарху Андрію Молчанову і була найбільшим гравцем на цьому ринку. Навіщо Буткевичу газобетонні заводи і чи не переплатив він?

19 грудня «Трайдент Геоінвест Україна» групи BVG Геннадія Буткевича перемогла в аукціоні Фонду державного майна (ФДМУ) з продажу 100% ТОВ «Аерок». До війни компанія належала росіянину Андрію Молчанову. У червні 2023-го держава конфіскувала «Аерок» та передала Фонду держмайна.

За два заводи «Аерок» на Київщині та ділянку для будівництва у місті Стрий на Львівщині BVG запропонувала 1,89 млрд грн – вдвічі вище стартової ціни. Найближчі конкуренти на аукціоні пропонували 1,61 млрд грн – ТОВ «ПІК» Ікрама Джавадова та 1,54 млрд грн – ТОВ «ДК БЦ1» Томаша Фіали.

До повномасштабного вторгнення «Аерок» був найбільшим в Україні виробником газобетонних блоків, каже президент Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій. Компанія має заводи в Обухові та Березані Київська області. За підсумками 2021-го виторг «Аероку» склав 1,83 млрд грн, за даними YouContol. Після націоналізації заводи припинили виробництво, виторг компанії скоротився в понад 1500 разів – до 1,16 млн грн торік.