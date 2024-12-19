Співвласник АТБ Геннадій Буткевич купує за 1,9 млрд грн газобетонні заводи «Аерок», що належали росіянам

Фонд державного майна 19 грудня провів аукціон з продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок», яке раніше належало росіянам, повідомила пресслужба ФДМУ. Переможцем, із пропозицією 1,89 млрд грн, стало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» групи BGV Геннадія Буткевича, свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі .

Деталі

За право власності на об’єкт змагалися три учасники: ТОВ «ПІК» (1,61 млрд грн) і ТОВ «ДК БЦ1 групи Dragon Capital Томаша Фіали (1,54 млрд грн).

У ході торгів вартість націоналізованого ТОВ «Аерок» зросла майже у два рази – зі стартової ціни в 965 млн до переможної в 1,89 млрд грн, яку запропонувало ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» Геннадія Буткевича.

Основний вид діяльності ТОВ «Трайдент Геоінвест Україна» – добування сирої нафти. Серед інших напрямків – добування природного газу та надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та газу. Дохід компанії за 2023 рік – 1 грн, за 2022-й – 2,3 млн грн, свідчать дані YouControl.

За умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності товариства, погасити протягом пів року борги із зарплати та перед бюджетом, прострочену кредиторську заборгованість, не допустити звільнення працівників протягом шести місяців від дати переходу до нього права власності.

Контекст

15 жовтня Кабмін затвердив стартову ціну та умови продажу державної частки розміром 100% статутного капіталу ТОВ «Аерок» на електронному аукціоні з умовами.

«Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському бізнесмену Андрію Молчанову. ТОВ має виробничі потужності у Київській та Львівській областях.

У червні 2022 року Подільська окружна прокуратура міста Києва за ініціативи СБУ передала в управління АРМА активи «Аерок».

У липні 2023 року Мінʼюст подав до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів російського ПАТ «Група ЛСР». Пізніше ВАКС передав підприємство в управління ФДМУ.

Андрій Молчанов володіє контрольним пакетом (50,33%) будівельної «Групи ЛСР», одного з найбільших забудовників у РФ.

У 2018 році Мінфін США вніс «Групу ЛСР» та її гендиректора до «кремлівського списку» – переліку суб’єктів (фізичних та юросіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.