Санкційний рекордсмен. Smart Holding виграв суди у Мінʼюсту, але отримав нові санкції, які знову можуть змусити компанію зупинити видобуток газу. Подробиці заплутаної історії  

Після того як Smart Holding довів, що Міністерство юстиції незаконно скасувало передачу активів Вадимом Новинським у траст , РНБО запровадило санкції проти керуючих цим трастом – пятьох громадян Кіпру. Ліцензії Smart Energy на видобуток газу знову можуть бути анульовані. Які наслідки це матиме та до чого тут засновник мережі супермаркетів «Амстор» Володимир Вагоровський?

«Ми досі не можемо вийти на рівень видобутку, який був до зупинки ліцензій, – каже Іван Герасимович, CEO Smart Holding. – Добовий видобуток впав на 30-50% – це наслідок 18 місяців зупинки родовищ».

У 2021-му Smart Energy з річним видобутком 390 млн кубометрів входила до першої пʼятірки найбільших приватних газовидобувних компаній. Тепер вона бореться за місце у першій десятці.