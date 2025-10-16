Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:36 хвилин
Життя Ігора Сухомлина обірвалося у віці 53 роки. Майже 20 років він присвятив ресторанному бізнесу в Україні і почав експансію своїх проєктів за кордон. Який спадок він залишив
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Український ресторатор Ігор Сухомлин помер після хвороби 14 жовтня, повідомила у Facebook його дружина Христина.
Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування, поховання праху – в Барселоні, повідомила вона.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.