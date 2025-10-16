Підписка від 49 грн
Ігор Сухомлин біля флагману свого ресторанного бізнесу – мережі Mimosa Brooklyn Pizza
«Створив велике ресторанне ком’юніті». Помер співзасновник Mimoza – ресторатор Ігор Сухомлин. Який його внесок у ресторанну культуру України

Життя Ігора Сухомлина обірвалося у віці 53 роки. Майже 20 років він присвятив ресторанному бізнесу в Україні і почав експансію своїх проєктів за кордон. Який спадок він залишив

Український ресторатор Ігор Сухомлин помер після хвороби 14 жовтня, повідомила у Facebook його дружина Христина.

Кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування, поховання праху – в Барселоні, повідомила вона.

