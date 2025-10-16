Прослухати матеріал
Жизнь Игоря Сухомлина оборвалась в возрасте 53 лет. Около 20 лет он посвятил ресторанному бизнесу в Украине и начал экспансию своих проектов за границу. Какое наследие он оставил
Украинский ресторатор Игорь Сухомлин скончался после болезни 14 октября, сообщила в Facebook его супруга Кристина.
Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение, захоронение праха – в Барселоне, сообщила она.
