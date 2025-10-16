Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Игорь Сухомлин возле флагмана своего ресторанного бизнеса – сети Mimosa Brooklyn Pizza
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Создал большое ресторанное коммьюнити». Умер соучредитель Mimoza – ресторатор Игорь Сухомлин. Каков его вклад в ресторанную культуру Украины

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Forbes

3 хв читання

Игорь Сухомлин возле флагмана своего ресторанного бизнеса – сети Mimosa Brooklyn Pizza

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:36 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:36

Жизнь Игоря Сухомлина оборвалась в возрасте 53 лет. Около 20 лет он посвятил ресторанному бизнесу в Украине и начал экспансию своих проектов за границу. Какое наследие он оставил

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Украинский ресторатор Игорь Сухомлин скончался после болезни 14 октября, сообщила в Facebook его супруга Кристина.

Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение, захоронение праха – в Барселоне, сообщила она.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні