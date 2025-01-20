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«Це – позасудова розправа, без права на захист». Зеленський запровадив санкції проти бізнесмена Костянтина Григоришина. Які активи у нього є, чи планує він оскаржувати санкції та чи має російський паспорт. Бліцінтерв'ю

Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Костянтина Григоришин - інтерв'ю про санкції, російський паспорт та Міжнародну лігу плавання /Шаміль Сахаватов

Костянтина Григоришин: «У мене практично нічого не залишилося». Фото Шаміль Сахаватов

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Президент Володимир Зеленський 19 січня увів у дію санкції РНБО проти 18 осіб, у тому числі, колишнього мільярдера Костянтина Григоришина. Бізнесмен вважає їх безпідставними і планує оскаржувати. Як активи у нього лишились та чи має він план захисту?

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Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією Служби безпеки України наклала санкції на 18 осіб, які нібито повʼязані з РФ. В неділю 19 січня президент Володимир Зеленський увів у дію це рішення.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород та на 10 років блокують активи, торгівлю, транзиту ресурсів, польоти і перевезення територією України, а також зупиняють виконання економічних та фінансових зобов’язань.

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