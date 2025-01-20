«Це – позасудова розправа, без права на захист». Зеленський запровадив санкції проти бізнесмена Костянтина Григоришина. Які активи у нього є, чи планує він оскаржувати санкції та чи має російський паспорт. Бліцінтерв'ю

Президент Володимир Зеленський 19 січня увів у дію санкції РНБО проти 18 осіб , у тому числі, колишнього мільярдера Костянтина Григоришина. Бізнесмен вважає їх безпідставними і планує оскаржувати. Як активи у нього лишились та чи має він план захисту?

Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією Служби безпеки України наклала санкції на 18 осіб, які нібито повʼязані з РФ. В неділю 19 січня президент Володимир Зеленський увів у дію це рішення.

Санкції передбачають позбавлення державних нагород та на 10 років блокують активи, торгівлю, транзиту ресурсів, польоти і перевезення територією України, а також зупиняють виконання економічних та фінансових зобов’язань.