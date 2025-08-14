За 35 днів UPG із середняка на паливному ринку перетворилась на одного з лідерів, залишивши позаду AMIC, Avantage 7, Parallel та VST. Що власник компанії Володимир Петренко планує робити зі 127 новими заправками, які потребують суттєвої модернізації?

14 серпня Антимонопольний комітет України дозволив UPG орендувати 46 заправок у Полтавській та Запорізькій областях. Це вже третій подібний дозвіл АМКУ для UPG.

10 липня 2025 року АМКУ дозволила UPG орендувати 34 заправки у Києві та області, а 31 липня – ще 47 у Кривому Розі і на Кіровоградщині.