За 35 дней UPG из средней компании на топливном рынке превратилась в одного из лидеров, оставив позади AMIC, Avantage 7, Parallel и VST. Что владелец компании Владимир Петренко планирует делать со 127 новыми заправками, нуждающимися в существенной модернизации?

14 августа Антимонопольный комитет Украины разрешил UPG арендовать 46 заправок в Полтавской и Запорожской областях. Это уже третье подобное разрешение АМКУ для UPG.

10 июля 2025 года АМКУ разрешила UPG арендовать 34 заправки в Киеве и области, а 31 июля – еще 47 в Кривом Роге и Кировоградской области.