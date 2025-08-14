Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:02 хвилин
За 35 дней UPG из средней компании на топливном рынке превратилась в одного из лидеров, оставив позади AMIC, Avantage 7, Parallel и VST. Что владелец компании Владимир Петренко планирует делать со 127 новыми заправками, нуждающимися в существенной модернизации?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
14 августа Антимонопольный комитет Украины разрешил UPG арендовать 46 заправок в Полтавской и Запорожской областях. Это уже третье подобное разрешение АМКУ для UPG.
10 июля 2025 года АМКУ разрешила UPG арендовать 34 заправки в Киеве и области, а 31 июля – еще 47 в Кривом Роге и Кировоградской области.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.