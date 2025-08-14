Forbes Digital підписка
Ворвались в первую пятерку. UPG за месяц увеличила сеть в 2,5 раза. Сможет ли компания переварить агрессивное расширение

Михаил Тарчинец
Forbes

2 хв читання

мережа АЗС UPG /предоставлено пресс-службой

127 новых заправок позволили UPG увеличить сеть в 2,5 раза, до 214 Фото предоставлено пресс-службой

За 35 дней UPG из средней компании на топливном рынке превратилась в одного из лидеров, оставив позади AMIC, Avantage 7, Parallel и VST. Что владелец компании Владимир Петренко планирует делать со 127 новыми заправками, нуждающимися в существенной модернизации?

14 августа Антимонопольный комитет Украины разрешил UPG арендовать 46 заправок в Полтавской и Запорожской областях. Это уже третье подобное разрешение АМКУ для UPG.

10 июля 2025 года АМКУ разрешила UPG арендовать 34 заправки в Киеве и области, а 31 июля – еще 47 в Кривом Роге и Кировоградской области.

