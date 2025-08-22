У найбільшої енергогенеруючої компанії країни, державного «Енергоатому», новий тимчасовий керівник – директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк. Попередник Петро Котін раптово звільнився 20 серпня. Він пʼять років керував компанією, яка за перше півріччя 2025-го отримала 7 млрд грн прибутку. Які можливі причини звільнення і в якому стані він залишає «Енергоатом»?

«[Сам] написав заяву», – каже про причини звільнення Петра Котіна, 64, член наглядової ради «Енергоатому» і президент Київської школи економіки Тимофій Милованов. «Оцінюю його роботу добре», – додає він.

Одночасно з погодженням на звільнення наглядова рада компанії призначила нового тимчасового керівника компанії – Павла Ковтонюка,72, директора Рівненської АЕС. «Ковтонюк більш готовий професійно серед кандидатів», – каже Милованов. Він відмовився відповідати на уточнюючі запитання щодо звільнення Котіна і призначення Ковтонюка. Пресслужба «Енергоатому» теж відмовилася коментувати зміни.