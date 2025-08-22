Forbes Digital підписка
«Огромный сюрприз». Петр Котин неожиданно уволился из «Энергоатома». Почему и что он оставил после пяти лет у руля компании

Михаил Тарчинец
Михаил Тарчинец
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

3 хв читання

Котін звільнення «Енергоатом» /Getty Images/Коллаж Александра Карасева

Петр Котин, бывший исполняющий обязанности главы правления «Энергоатома» Фото Getty Images/Коллаж Александра Карасева

У крупнейшей энергогенерирующей компании страны, государственного «Энергоатома», новый временный руководитель – директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк. Предшественник Петр Котин внезапно уволился 20 августа. Он пять лет руководил компанией, за первое полугодие 2025-го получившей 7 млрд грн прибыли. Какие возможные причины увольнения и в каком состоянии он оставляет «Энергоатом»?

«[Сам] написал заявление», – говорит о причинах увольнения Петра Котина, 64, член наблюдательного совета «Энергоатома» и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. «Оцениваю его работу хорошо», – добавляет он.

Одновременно с согласованием на увольнение наблюдательный совет компании назначил нового временного руководителя компании – Павла Ковтонюка, 72, директора Ровенской АЭС. «Ковтонюк более готов профессионально среди кандидатов», – говорит Милованов. Он отказался отвечать на уточняющие вопросы об увольнении Котина и назначении Ковтонюка. Пресс-служба «Энергоатома» тоже отказалась комментировать изменения.

