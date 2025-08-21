Деталі

Павло Ковтонюк призначений тимчасово виконувати обов’язки голови правління. Завданням нового керівника є забезпечення стабільної роботи компанії та підготовка до осінньо-зимового періоду, йдеться в повідомленні наглядової ради.

Наглядова рада готується провести конкурсний відбір на посаду постійного голови правління та на інші вакантні посади в правлінні, аби сформувати новий склад із пʼяти членів.

В «Енергоатомі» планують створити три нові посади: головного операційного директора (СОО), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Контекст

Петро Котін очолював «Енергоатом» з 2020-го. «Енергоатом», оператор українських АЕС, у січні-червні 2025-го отримав 7,8 млрд грн чистого прибутку проти 7,4 млрд грн збитків за аналогічний період минулого року, свідчать дані сервісу YouControl. Виторг компанії зріс на 53%, до 125,2 млрд грн.