Втрати – до $10 млн. Росія вдарила по азербайджанській SOCAR в Україні. Які наслідки атаки?

Михайло Тарчинець
атака РФ на активи SOCAR /Shutterstock

За один тиждень Росія атакувала інфраструктуру постачання азербайджанського газу в Україну і нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR Фото Shutterstock

За один тиждень Росія атакувала інфраструктуру постачання азербайджанського газу в Україну і нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR. Чим ці атаки загрожують енергетичній безпеці країни і як впливають на іншу компанію з азербайджанським корінням і активами в Україні NEQSOL, що володіє Vodafone і титановими родовищами?

У ніч на 8 серпня пʼять російських «Шахедів» влучили у нафтобазу азербайджанської паливної компанії SOCAR в Одеській області, повідомила ЕП із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Було травмовано чотирьох співробітників компанії.

Напередодні, 6 серпня, РФ завдала удару по газорозподільній станції «Орлівка» в Одеській області неподалік кордону з Румунією. Через неї з липня Україна імпортує тестову партію газу за контрактом між «Нафтогазом» і SOCAR.

