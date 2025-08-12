За один тиждень Росія атакувала інфраструктуру постачання азербайджанського газу в Україну і нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR. Чим ці атаки загрожують енергетичній безпеці країни і як впливають на іншу компанію з азербайджанським корінням і активами в Україні NEQSOL, що володіє Vodafone і титановими родовищами?

У ніч на 8 серпня пʼять російських «Шахедів» влучили у нафтобазу азербайджанської паливної компанії SOCAR в Одеській області, повідомила ЕП із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Було травмовано чотирьох співробітників компанії.

Напередодні, 6 серпня, РФ завдала удару по газорозподільній станції «Орлівка» в Одеській області неподалік кордону з Румунією. Через неї з липня Україна імпортує тестову партію газу за контрактом між «Нафтогазом» і SOCAR.