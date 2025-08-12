Forbes Digital підписка
Потери – до $10 млн. Россия ударила по азербайджанской SOCAR в Украине. Какие последствия атаки?

Михаил Тарчинец
Михаил Тарчинец
Forbes

3 хв читання

атака РФ на активи SOCAR /Shutterstock

За одну неделю Россия атаковала инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину и нефтебазу азербайджанской компании SOCAR Фото Shutterstock

За одну неделю Россия атаковала инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину и нефтебазу азербайджанской компании SOCAR. Чем эти атаки угрожают энергетической безопасности страны и как влияют на другую компанию с азербайджанскими корнями и активами в Украине NEQSOL, владеющую Vodafone и титановыми месторождениями?

В ночь на 8 августа пять российских «Шахедов» попали в нефтебазу азербайджанской топливной компании SOCAR в Одесской области, сообщила ЭП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Были травмированы четыре сотрудника компании.

Накануне, 6 августа, РФ нанесла удар по газораспределительной станции «Орловка» в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Через нее с июля Украина импортирует тестовую партию газа по контракту между «Нафтогазом» и SOCAR.

