Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:40 хвилин
За одну неделю Россия атаковала инфраструктуру поставок азербайджанского газа в Украину и нефтебазу азербайджанской компании SOCAR. Чем эти атаки угрожают энергетической безопасности страны и как влияют на другую компанию с азербайджанскими корнями и активами в Украине NEQSOL, владеющую Vodafone и титановыми месторождениями?
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
В ночь на 8 августа пять российских «Шахедов» попали в нефтебазу азербайджанской топливной компании SOCAR в Одесской области, сообщила ЭП со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Были травмированы четыре сотрудника компании.
Накануне, 6 августа, РФ нанесла удар по газораспределительной станции «Орловка» в Одесской области недалеко от границы с Румынией. Через нее с июля Украина импортирует тестовую партию газа по контракту между «Нафтогазом» и SOCAR.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.