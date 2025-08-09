Прослухати матеріал
Росія витратила на обстріли близько $13,4 млрд за сім місяців 2025-го. Україна від січня втричі наростила удари далекобійними дронами. Скільки це коштує? Спойлер: Росія витрачає у 13 разів більше
Росія може запропонувати взаємне призупинення ударів безпілотниками та ракетами, повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела. Такий крок міг би стати жестом поступок для президента США Дональда Трампа, який погрожує запровадити високі мита проти торговельних партнерів Росії після закінчення встановленого Трампом дедлайну для припинення вогню.
Попри обіцянки, Трамп так і не зміг досягти завершення війни. Натомість Росія посилювала бомбардування українських міст.
