Загинув український девелопер Ігор Сірик. Що він будував у Полтаві і чому не зміг запустити бізнес у Києві

Власник будівельної компанії Novos Development Group Ігор Сірик помер 14 листопада. 55-річний підприємець і ексдепутат міськради загинув в результаті ДТП у Тунісі, повідомило видання «Полтавщина». Бізнесмен помер від отриманих травм у лікарні. Що він збудував у Полтаві і планував – у Києві

Компанії Novos Development Group Ігоря Сірика – 10 років. Сірик був депутатом Полтавської обласної ради трьох скликань – з 2006 по 2020 роки. Протягом останнього скликання він очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку.

Основним ринком для підприємця була Полтава. Спроба почати будівництво в Києві у 2021 році не увінчалась успіхом.

«В нього була важлива риса – жага до нового, до знань», – згадує засновник компанії M4U Володимир Даниленко, який співпрацював із Сіриком. «Він був дуже вимогливий, інколи з ним було важкувато, його нічого не ламало і мав активну позицію», – додає Даниленко.

Що збудував Сірик а що – не встиг?