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«Великий знак якості». Український Flyer One Ventures відкрив новий фонд, куди вже вклалися ЄБРР та IFC. Які шанси зібрати €50 млн?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

як отримати інвестиції від Flyer One Ventures

За п’ять-сім років український Flyer One Ventures (F1V) проінвестує 30-35 стартапів із Центральної та Східної Європи, говорить співзасновник і партнер F1V Олексій Єрмоленко

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Flyer One Ventures (F1V) став першим українським венчурним фондом, що залучив гроші одночасно від IFC та ЄБРР – інституції вклали у новий фонд €11,5 млн. Загалом F1V планує зібрати €50 млн, щоб інвестувати в стартапи з України та Східної Європи. Це амбітно, оскільки інші гравці не поспішають збирати новий капітал. Що грає на руку F1V?

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За п’ять-сім років український Flyer One Ventures проінвестує 30-35 стартапів із Центральної та Східної Європи, говорить співзасновник та партнер F1V Олексій Єрмоленко. 10 липня компанія анонсувала збір нового фонду із цільовим розміром €50 млн

Перші €11,5 млн дали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC). «Залучити інституційних інвесторів, тобто ЄБРР та IFC, – це великий знак якості», – каже принципал українсько-американського фонду Horizon Capital Денис Сичков.

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