Flyer One Ventures (F1V) став першим українським венчурним фондом, що залучив гроші одночасно від IFC та ЄБРР – інституції вклали у новий фонд €11,5 млн. Загалом F1V планує зібрати €50 млн, щоб інвестувати в стартапи з України та Східної Європи. Це амбітно, оскільки інші гравці не поспішають збирати новий капітал. Що грає на руку F1V?