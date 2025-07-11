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Flyer One Ventures (F1V) став першим українським венчурним фондом, що залучив гроші одночасно від IFC та ЄБРР – інституції вклали у новий фонд €11,5 млн. Загалом F1V планує зібрати €50 млн, щоб інвестувати в стартапи з України та Східної Європи. Це амбітно, оскільки інші гравці не поспішають збирати новий капітал. Що грає на руку F1V?
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За п’ять-сім років український Flyer One Ventures проінвестує 30-35 стартапів із Центральної та Східної Європи, говорить співзасновник та партнер F1V Олексій Єрмоленко. 10 липня компанія анонсувала збір нового фонду із цільовим розміром €50 млн.
Перші €11,5 млн дали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація (IFC). «Залучити інституційних інвесторів, тобто ЄБРР та IFC, – це великий знак якості», – каже принципал українсько-американського фонду Horizon Capital Денис Сичков.
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