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Український фонд Flyer One Ventures зробив екзит з американського Greenscreens.ai. Його купують за $160 млн

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

1 хв читання

Фінансова компанія Triumph Financial купує американський ШІ-стартап Greenscreens.ai. Сума угоди – $160 млн, ідеться у пресрелізі. Після її закриття український фонд Flyer One Ventures зробить екзит.

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Ключові факти

  • Greenscreens.ai будує платформу ціноутворення для логістичної сфери. Сума угоди з Triumph Financial – $160 млн, з яких $140 млн – готівка і ще $20 млн – в акціях компанії. Закриття угоди очікується в другому кварталі 2025-го.
  • Фонд Flyer One Ventures інвестував у стартап у лютому 2022-го. «Пізніше вони залучили кошти ще від кількох інвесторів, а в листопаді 2022 закрили раунд серії А на $5 млн», – каже керівний партнер Flyer One Ventures Віталій Лаптенок.
  • Сума інвестицій Flyer One Ventures не розголошувалася. «Загалом у нас чеки від $100 000, беремо до 10% в компанії. Зазвичай це раунди з оцінками до $30 млн», – зазначає Лаптенок.
  • На успіх стартапу вплинула швидкість підключення клієнтів, говорить він. «Типовий логістичний софт встановлюють місяцями, а вони це скоротили до трьох–п’яти днів. Це прискорило масштабування», – додає Лаптенок.

Контекст

Flyer One Ventures – інвестиційний фонд, запущений у 2018-му у продуктовій IT-компанії Genesis. Із моменту заснування фонд вклав близько $43 млн у 87 компаній. Серед активів F1V – українські AiSDRFintechFarmDeskree, All Right, NewHomesMateMate academy тощо.

У 2024-му фонд вклався у дев’ять нових стартапів. Оцінка компаній у портфелі зросла до $4,4 млрд.

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