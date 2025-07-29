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Український фонд Flyer One Ventures списав десять стартапів від початку роботи фонду

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

1 хв читання

Рівень списання стартапів у портфелі венчурного фонду Flyer One Ventures (F1V) становить 10%, розповів Forbes Ukraine співзасновник і партнер фонду Олексій Єрмоленко. З 2018 року F1V проінвестував майже $45 млн у понад 90 стартапів.

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Деталі

  • Серед закритих компаній — Elision, що розробляла платформу для дистрибуції й монетизації подкастів. Назви інших списаних стартапів не розголошують.
  • «Це мало, треба працювати над збільшенням цього показника», — вважає Олексій Єрмоленко. За його словами, у найкращих міжнародних фондах рівень списання вищий.
  • «Вони свідомо інвестують у більш ризикові стартапи: або це буде компанія з екзитом 10x і більше, або вона не вистрелить взагалі», — пояснює він логіку.
  • За оцінками Єрмоленка, один зі стартапів у портфелі зазвичай повертає весь фонд. «Ще 2-3 — понад 5x. Решта — або приносять 2–3x, або повністю списуються», — каже він.
  • F1V має компанії, які виросли вдесятеро від моменту інвестиції, говорить Єрмоленко. Їхніх назв він не розкриває. «Кількість списаних компаній не є критичною, якщо у портфелі є стартапи, здатні повернути фонд. Якщо ж таких немає — це катастрофа для стратегії фонду», — зазначає він.

Контекст

Flyer One Ventures – інвестиційний фонд, запущений у 2018-му у продуктовій IT-компанії Genesis. Керівний партнер – Віталій Лаптенок, який також співзаснував Genesis. Разом із ним фонд розвивають партнери Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга, які є учасниками списку Forbes 30 Under 30 Europe (2024 рік), а також рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30: обличчя майбутнього» (2022 рік).

У портфелі фонду – розробник необанків Fintech Farmмаркетплейс замовлення і доставки ліків Liki24.comШІ-платформа для пошуку житла Jomeшкола англійської Mate academy тощо.

F1V інвестує до $1,5 млн у стартапи на ранніх стадіях (pre-seed і seed). Фонд вклав майже $45 млн у понад 90 стартапів. У портфоліо два екзити: стартап Vochi придбав PinterestGreenscreens купив Triumph Financial.

10 липня він анонсував запуск нового фонду на €50 млн. Перші €11,5 млн дали ЄБРР та IFC.

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