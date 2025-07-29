Рівень списання стартапів у портфелі венчурного фонду Flyer One Ventures (F1V) становить 10%, розповів Forbes Ukraine співзасновник і партнер фонду Олексій Єрмоленко. З 2018 року F1V проінвестував майже $45 млн у понад 90 стартапів.

Деталі

Серед закритих компаній — Elision, що розробляла платформу для дистрибуції й монетизації подкастів. Назви інших списаних стартапів не розголошують.

«Це мало, треба працювати над збільшенням цього показника», — вважає Олексій Єрмоленко. За його словами, у найкращих міжнародних фондах рівень списання вищий.

«Вони свідомо інвестують у більш ризикові стартапи: або це буде компанія з екзитом 10x і більше, або вона не вистрелить взагалі», — пояснює він логіку.

За оцінками Єрмоленка, один зі стартапів у портфелі зазвичай повертає весь фонд. «Ще 2-3 — понад 5x. Решта — або приносять 2–3x, або повністю списуються», — каже він.

F1V має компанії, які виросли вдесятеро від моменту інвестиції, говорить Єрмоленко. Їхніх назв він не розкриває. «Кількість списаних компаній не є критичною, якщо у портфелі є стартапи, здатні повернути фонд. Якщо ж таких немає — це катастрофа для стратегії фонду», — зазначає він.

Контекст

Flyer One Ventures – інвестиційний фонд, запущений у 2018-му у продуктовій IT-компанії Genesis. Керівний партнер – Віталій Лаптенок, який також співзаснував Genesis. Разом із ним фонд розвивають партнери Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга, які є учасниками списку Forbes 30 Under 30 Europe (2024 рік), а також рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30: обличчя майбутнього» (2022 рік).

У портфелі фонду – розробник необанків Fintech Farm, маркетплейс замовлення і доставки ліків Liki24.com, ШІ-платформа для пошуку житла Jome, школа англійської Mate academy тощо.

F1V інвестує до $1,5 млн у стартапи на ранніх стадіях (pre-seed і seed). Фонд вклав майже $45 млн у понад 90 стартапів. У портфоліо два екзити: стартап Vochi придбав Pinterest, Greenscreens купив Triumph Financial.

10 липня він анонсував запуск нового фонду на €50 млн. Перші €11,5 млн дали ЄБРР та IFC.