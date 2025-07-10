Український венчурний фонд Flyer One Ventures оголосив про запуск нового фонду на €50 млн. До нього вже долучилися Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Ключові факти

ЄБРР виділяє у фонд €6,5 млн і розглядає можливість збільшити цю суму до €10 млн. IFC інвестує ще €5 млн. З них €3 млн – гроші від уряду Японії, надані через ERA, програму заходів із підвищення економічної стійкості України.

«Ми перший український венчурний фонд, який отримав гроші і від IFC, і від ЄБРР. Це велика відповідальність, і ще більша честь», – цитується у пресрелізі співзасновник та партнер F1V Олексій Єрмоленко.

Flyer One Ventures (F1V) інвестуватиме гроші свого вже пʼятого фонду в стартапи націлені на глобальний ринок та засновані підприємцями з України та Центрально-Східної Європи.

«Раді підтримати новий фонд F1V, бо це спосіб допомогти місцевим засновникам втілювати свої ідеї», – цитується у пресрелізі Маттео Патроне, віцепрезидент ЄБРР з банківських операцій.

«Хочемо допомогти зміцнити венчурний ринок країни, щоб талановиті люди залишалися, а приватні інвестори активніше вкладалися в її зростальний техсектор», – цитується Інес Роша, директорка IFC у Європі.

Контекст

Flyer One Ventures – інвестиційний фонд, запущений у 2018-му у продуктовій IT-компанії Genesis. Керівний партнер – Віталій Лаптенок, який також співзаснував Genesis. Разом з ним фонд розвивають партнери Олексій Єрмоленко та Олена Мажуга, які є учасниками списку Forbes 30 Under 30 Europe (2024 рік), а також рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30: обличчя майбутнього» (2022 рік).

У портфелі фонду – розробник необанків Fintech Farm, маркетплейс замовлення і доставки ліків Liki24.com, ШІ-платформа для пошуку житла Jome, школа англійської Mate academy тощо.

F1V інвестує до $1,5 млн у стартапи на ранніх стадіях (pre-seed і seed). Фонд вклав майже $45 млн у понад 90 стартапів. У портфоліо два екзити: стартап Vochi придбав Pinterest, Greenscreens купив Triumph Financial.