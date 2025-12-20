Прослухати матеріал
З чого бізнесу починати впровадження штучного інтелекту, яка роль людини у взаємодії з технологією і яка ціна помилки «розумного агента»? Про це на сцені Forbes AI Summit 27 листопада дискутували CEO IT-компанії DevRain Олександр Краковецький та очільник Офісу з інновацій Українського католицького університету Олексій Молчановський. Модератор розмови – директор з інновацій та зростання IT-компанії Metinvest Digital Максим Баланюк.
«Варто оцінити ризиковість своїх бізнес-процесів і дивитися, де ви можете інтегрувати ШІ, а де варто почекати», – вважає очільник Офісу з інновацій УКУ Олексій Молчановський. «Питання про те, треба бігти чи чекати у впровадженні ШІ, для мене не стоїть», – заперечує CEO IT-компанії DevRain Олександр Краковецький, що має статус експерта у ШІ Microsoft AI MVP.
Де золота середина? Дискусія.
