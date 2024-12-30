«В IT переходять не для першої зарплати». Інтерв’ю CEO школи програмування GoIT – про 40% бюджету на маркетинг, вихід з Латинської Америки та працевлаштування випускників

Коли людина переходить в IT-сферу, то має тримати в голові перспективу росту зарплати через три-п'ять років, впевнений CEO школи GoIT Антон Чорний. Скільки студентів GoIT працевлаштовуються, які IT-професії перспективні та скільки заробляють новачки в IT? Інтерв'ю

Близько 5% новачків в IT у 2023 році – випускники школи GoIT, розповів у YouTube-проєктів Forbes Next CEO Антон Чорний. «У 2021-му цей показник був 2%», – додає він.

GoIT – одна з найбільших онлайн-шкіл для новачків в IT, де є курси технічних (програмування) і нетехнічних (маркетинг, аналітика тощо) професій. «Розподіл студентів приблизно 50% на 50%», – запевняє Чорний.