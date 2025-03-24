ІТ-сектор України сплатив $1 млрд податків у 2024 році – дослідження Digital Tiger 2024

ІТ-галузь України у 2024 році сплатила до бюджету понад $1 млрд податків, що на 5% більше, ніж п’ять років тому. Більшість платників – 96,7% – це ФОПи на спрощеній системі, хоча основний внесок у податки роблять юрособи на загальних умовах. Про це йдеться в дослідженні Digital Tiger 2024.

Деталі

ІТ-послуги становлять 37,4% експорту послуг і 11,5% загального експорту країни. Сектор зберігає стабільність навіть у кризові часи завдяки попиту на українські розробки. Головний імпортер – США (37,2%), за ними йдуть Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Ізраїль і Польща.

Україна експортує ІТ-послуги до 147 країн, співпрацюючи з такими компаніями, як Microsoft, Meta, IBM, Siemens і Google. Понад 90% місцевих ІТ-фірм планують розширюватися в ключових ринках – США, Великій Британії, Польщі та Німеччині.

Сектор налічує 9 600 компаній – на 6% більше, ніж торік, – із доходом $6,2 млрд у 2024-му. За шість років ІТ-компанії залучили $1,5 млрд венчурних інвестицій, зокрема в Grammarly, People.ai і Preply. Активно розвиваються DefenseTech, FinTech і AI, а також ринок злиттів і поглинань.

Стартапів в Україні вже понад 2 600 – утричі більше, ніж у 2020 році. Найпопулярніші напрями – програмне забезпечення, маркетинг, EdTech і кібербезпека.

У галузі працює 272 800 фахівців, переважно ФОПів, із середньою зарплатою від $2900 до $6800 на місяць. Найбільше отримують архітектори рішень і AI-інженери.

Контекст

Експорт ІТ-послуг з України стабільно зростав із 2013 року: у 2020-му він перевищив $5 млрд, у 2021-му сягнув $6,8 млрд, а в 2022-му досяг піку – $7,3 млрд.

У 2023 році зростання зупинилося вперше в історії сектору. Дохід від ІТ-експорту впав на 8,5% до $6,7 млрд – найнижчий показник за останні роки. Основні причини – глобальне економічне сповільнення та війна. За даними IT Research Ukraine, понад половина компаній зіткнулися з розірванням контрактів, а чверть втратила більш як 40% доходу через повномасштабне вторгнення.