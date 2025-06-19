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Гірша пам’ять і «когнітивний борг». MIT дослідили, як ChatGPT впливає на роботу мозку. Ось пʼять насторожуючих висновків

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

Люди стають менш розумні із ChatGPT, пам'ять погіршується /Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

Дослідження MIT показує, як регулярне використання ChatGPT впливає на мозок людини. Фото Shutterstock/Колаж Олександра Карасьова

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Дослідження MIT показує, як регулярне використання ChatGPT впливає на когнітивні здібності користувачів. Хоча інструмент спрощує роботу, він водночас зменшує глибину мислення, пам’ять і креативність. Що саме виявили вчені?

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Люди, які не використовували ШІ для написання есе у трьох експериментах і отримали доступ до нього у четвертому, показали сплеск мозкової активності, свідчить дослідження науковців Массачусетського технологічного інституту (MIT). Використання ШІ після самостійної роботи активує вищі рівні інтеграції мислення та реактивації пам’яті, додають дослідники. 

Натомість у людей, які у трьох експериментах використовували ШІ, а у четвертому – ні, сформувався так званий когнітивний борг – стан залежності від ШІ, що замінює зусилля, необхідні для самостійного мислення. 

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