Дослідження MIT показує, як регулярне використання ChatGPT впливає на когнітивні здібності користувачів. Хоча інструмент спрощує роботу, він водночас зменшує глибину мислення, пам’ять і креативність. Що саме виявили вчені?

Люди, які не використовували ШІ для написання есе у трьох експериментах і отримали доступ до нього у четвертому, показали сплеск мозкової активності, свідчить дослідження науковців Массачусетського технологічного інституту (MIT). Використання ШІ після самостійної роботи активує вищі рівні інтеграції мислення та реактивації пам’яті, додають дослідники.

Натомість у людей, які у трьох експериментах використовували ШІ, а у четвертому – ні, сформувався так званий когнітивний борг – стан залежності від ШІ, що замінює зусилля, необхідні для самостійного мислення.