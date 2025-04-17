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xAI додала функцію «памʼяті» в Grok. Чат-бот запамʼятовуватиме деталі розмов із користувачем

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Чат-бот Grok тепер може надавати більш персоналізовані відповіді /Getty Images

Чат-бот Grok тепер може надавати більш персоналізовані відповіді Фото Getty Images

Компанія Ілона Маска xAI, що займається розробкою штучного інтелекту, поступово наближає свого чат-бота Grok до паритету з провідними конкурентами, такими як ChatGPT та Gemini. 16 квітня xAI анонсувала функцію «памʼяті» для Grok, яка дозволяє боту запамʼятовувати деталі з минулих розмов з користувачем, пише TechCrunch

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Деталі

  • Чат-бот Grok тепер може надавати більш персоналізовані відповіді – зокрема, під час запиту рекомендацій – якщо раніше достатньо «вивчив» інтереси користувача. 
  • Нова функція памʼяті є прозорою: користувачі можуть переглядати, що саме бот запамʼятав, а також вручну видаляти окремі фрагменти або повністю вимкнути збереження інформації, пояснила xAI. 
  • Функція зараз доступна в бета-версії на сайті Grok, а також у мобільних застосунках для iOS та Android. Водночас її не зможуть протестувати користувачі з країн ЄС і Великої Британії.
  • У компанії зазначили, що працюють над впровадженням памʼяті в версію Grok, інтегровану в соцмережу X.

Контекст

Подібні функції вже мають й інші ШІ-платформи. У ChatGPT памʼять допомагає враховувати контекст попередніх діалогів, а в Gemini – адаптувати відповіді до особливостей конкретного користувача.

16 квітня в Grok зʼявився режим редагування – аналог Canvas у ChatGPT. Компанія також додала інтеграцію з файлами користувача в Google Drive.

На що здатен Grok Ілона Маска – читайте у краш-тесті Forbes Ukraine.

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