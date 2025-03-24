Базовий путівник із ШІ. Мінцифри опублікувало поради з використання чат-ботів для держслужбовців. Що в них (бонус – ШІ-інструменти під різні завдання)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував документ на 45 сторінок із рекомендаціями для держслужбовців, як використовувати штучний інтелект. Про що там ідеться?

66% роботодавців віддають перевагу кандидатам із навичками використання ШІ-технологій у роботі, йдеться у дослідженні Microsoft та LinkedIn. Ці дані наводить Мінцифри у документі з порадами щодо використання ШІ держслужбовцями, опублікованому 24 березня у Telegram-каналі Михайла Федорова.

Більшість порад – загальні й заточені на новачків, які досі не мали досвіду використання ШІ.

Forbes Ukraine обрав головне.

Як держоргани використовують ШІ

Європейська комісія у жовтні 2024-го оголосила про запуск власного генератора контенту на базі ШІ під назвою GPT@ЕС. Ця система має допомогти співробітникам у підготовці документів, складанні звітів та розробці політик.

Міністерство фінансів США з 2022-го використовує алгоритми машинного навчання для аналізу великих обсягів фінансових даних. Франція використовує ШІ для автоматизації процесу видачі дозволів і ліцензій. Що в Україні?

Мінцифри планує запровадити віртуального помічника в застосунку «Дія». Мінагро у 2024-му разом із приватними компаніями запустило сервіс, який аналізує супутникові знімки для визначення стану посівів і прогнозування врожайності. Міністерство закордонних справ розробило ШІ-аватара «Вікторія», який допомагає з консульськими питаннями для українців за кордоном.

У 2025-му Мінцифри запустило WinWin AI Center of Excellence – центр для розробки й інтеграції ШІ в державному секторі, обороні, медицині, освіті та бізнесі. Його мета – створення власної LLM-моделі.

Як писати промпти й робити власні GPT

Як писати промпти? Поради від Мінцифри. Як писати промпти? Поради від Мінцифри. Попередній слайд Наступний слайд

Мовні моделі навчаються на текстах, написаних здебільшого англійською мовою, тому варто спілкуватися з ними програмною мовою для отримання кращого результату.

Потрібно вказувати чат-боту, ким він має бути. Можна прописати професію, вік, стать та інші соціально-демографічні показники умовної особистості, від імені якої користувач прагне побачити відповідь.

Вказувати форму, у якій користувач планує отримати результат. Наприклад: таблиця, офіційний лист, список, код, діалог, зображення, схеми, алгоритм, тези тощо.

Окреслювати бажаний стиль відповіді (розмовний, офіційно-діловий, художній, науковий тощо) і тон (серйозний, жартівливий, іронічний та ін.).

Зазначати часові рамки, мову, обсяг тексту, а також уточнювати вимоги до унікальності, бажаних чи небажаних джерел, виключення окремих даних або авторів та інші важливі критерії.

Також для правильності формулювання промптів можна використовувати безоплатні генератори. Наприклад, ChatGPT Prompt Generator.

Деякі чат-боти, наприклад ChatGPT, також допомагають створювати персоналізованих чат-помічників. Це дає можливість налаштувати всі необхідні параметри й використовувати простіші запити. Як приклад наводиться чат-бот одного з користувачів, який називається Lisa. Вона працює як юридичний консультант.

У платній версії ChatGPT є можливість створити «Проєкт», у якому зберігатимуться чати, файли та спеціальні інструкції.

Як українські держоргани використовують штучний інтелект.

Як перевірити інформацію від чат-бота

Мінцифри радить використовувати такий алгоритм для перевірки відповіді, яку згенерував чат-бот:

отримати відповідь від ШІ;

розділити інформацію на твердження;

перевірити твердження через офіційні джерела;

позначити неперевірені або сумнівні частини;

запитати в ШІ додаткові пояснення.

Серед загальних порад міністерства – звертати увагу на політику конфіденційності сервісу, використовувати під час реєстрації спеціально створену електронну пошту для реєстрації облікового запису на ШІ-сервісі й ніколи не вводити робочий імейл.

«Пам’ятати, що за умовно безоплатні можливості користувачі все одно платять: персональними даними, увагою, довірою тощо», – додають автори.

У Мінцифри також навели список інструментів для перевірки, чи текст згенерований штучним інтелектом. Серед них: Undetectable.ai, GLTR, Originality AI, Copyleaks, GPTZero, Winston AI, Crossplag та інші. «Варто зауважити, що наразі немає ідеального ШІ-детектора», – додають автори документа.

Бонус – таблиця зі списком ШІ-інструментів, залежно від потреб користувача.