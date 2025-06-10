OpenAI повідомила, що нещодавно її річний регулярний дохід сягнув $10 млрд, що більше порівняно з $5,5 млрд минулого року. Про це пише CNBC 9 червня.

Деталі

Зазначається, що ця сума включає доходи від споживчих продуктів компанії, бізнес-продуктів ChatGPT та її API. Наразі OpenAI обслуговує понад 500 млн активних користувачів щотижня та 3 млн платних бізнес-клієнтів.

Цей фінансовий рубіж було досягнуто приблизно через два з половиною роки після запуску популярної платформи чат-бота ChatGPT. Компанія має амбітну мету досягти доходу в $125 млрд до 2029 року.

Контекст

OpenAI перебуває під певним тиском, щоб швидко збільшувати дохід. Компанія щорічно витрачає мільярди доларів на залучення та найм талантів для роботи над продуктами штучного інтелекту, а також на забезпечення необхідної інфраструктури для навчання та роботи AI-систем. OpenAI не розкриває своїх операційних витрат чи інформації про наближення до прибутковості.