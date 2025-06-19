Исследование MIT показывает, как регулярное использование ChatGPT оказывает влияние на когнитивные способности пользователей. Хотя инструмент упрощает работу, он снижает глубину мышления, память и креативность. Что именно обнаружили учёные?

Люди, которые не использовали ИИ для написания эссе в трех экспериментах и ​​получили доступ к нему в четвертом, показали всплеск мозговой активности, свидетельствуют исследования ученых Массачусетского технологического института (MIT). Использование ИИ после самостоятельной работы активирует более высокие уровни интеграции мышления и реактивации памяти, добавляют исследователи.

У людей, которые в трех экспериментах использовали ИИ, а в четвертом – нет, сформировался так называемый когнитивный долг – состояние зависимости от ИИ, заменяющее усилия, необходимые для самостоятельного мышления.