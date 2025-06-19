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Худшая память и «когнитивный долг». MIT исследовали, как ChatGPT влияет на работу мозга. Вот пять настораживающих выводов

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

Люди стають менш розумні із ChatGPT, пам'ять погіршується /Shutterstock/Коллаж Александра Карасева

Исследование MIT показывает, как регулярное использование ChatGPT влияет на мозг человека. Фото Shutterstock/Коллаж Александра Карасева

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Исследование MIT показывает, как регулярное использование ChatGPT оказывает влияние на когнитивные способности пользователей. Хотя инструмент упрощает работу, он снижает глубину мышления, память и креативность. Что именно обнаружили учёные?

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Люди, которые не использовали ИИ для написания эссе в трех экспериментах и ​​получили доступ к нему в четвертом, показали всплеск мозговой активности, свидетельствуют исследования ученых Массачусетского технологического института (MIT). Использование ИИ после самостоятельной работы активирует более высокие уровни интеграции мышления и реактивации памяти, добавляют исследователи.

У людей, которые в трех экспериментах использовали ИИ, а в четвертом – нет, сформировался так называемый когнитивный долг – состояние зависимости от ИИ, заменяющее усилия, необходимые для самостоятельного мышления.

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