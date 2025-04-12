«Ідеальний ШІ-агент пропонує рішення, а не виконує завдання». Як українські стартапи будують бізнес на штучному інтелекті в медицині, пошуці корисних копалин та маркетингу

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Поява ChatGPT привела в ШІ-революцію тисячі компаній. Українські стартапи Beholder, Wantent і Altris AI почали досліджувати можливості технології задовго до цього. Чого вони досягли? Дискусія на AI Day від Forbes Ukraine.
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