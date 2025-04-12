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«Ідеальний ШІ-агент пропонує рішення, а не виконує завдання». Як українські стартапи будують бізнес на штучному інтелекті в медицині, пошуці корисних копалин та маркетингу

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

4 хв читання

ШІ для пошуку корисних копалин, ШІ в медицині, ШІ в маркетингу /Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

Зліва на право: CTO Reface Олесь Петрів, ML-інженер в Universe Group Павло Лисий, співзасновник Beholder Даніїл Лубкін, співзасновниця Altris AI Марія Знаменська, співзасновник Wantent Олексій Шалденко. Фото Вадим Лазарук для Forbes Ukraine

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Поява ChatGPT привела в ШІ-революцію тисячі компаній. Українські стартапи Beholder, Wantent і Altris AI почали досліджувати можливості технології задовго до цього. Чого вони досягли? Дискусія на AI Day від Forbes Ukraine.

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