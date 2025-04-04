«Мінімальний план на IPO – $2 млрд». Навіщо MacPaw вихід на біржу? Як на компанію вплинули скорочення? Коли почнеться продаж ШІ-асистента Eney? Інтерв’ю CEO

Українська MacPaw, що розробляє додатки для Mac та iOS, планує зробити IPO в США в найближчі 2–3 роки, каже засновник Олександр Косован. У листопаді 2024-го компанія вперше за свою історію провела скорочення працівників і відмовилася від розвитку непріоритетних продуктів. Який план в однієї з найстаріших українських IT-компаній?
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«Я ніколи не будував компанію для продажу», – каже засновник IT-компанії MacPaw Олександр Косован, 38. Мета – вивести компанію на біржу в США.
Частина цього процесу – продуктові зміни в MacPaw. Поки що 80% виторгу приносить сервіс для очищення комп’ютерів Apple – CleanMyMac. Утім протягом наступних трьох років основним продуктом стане ШІ-асистент Eney, реліз якого запланований на травень, прогнозує Косован. «Світ сильно зміниться і ми б хотіли стати компанією, яка його змінює», – додає він.
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