«Мінімальний план на IPO – $2 млрд». Навіщо MacPaw вихід на біржу? Як на компанію вплинули скорочення? Коли почнеться продаж ШІ-асистента Eney? Інтерв’ю CEO

Українська MacPaw, що розробляє додатки для Mac та iOS, планує зробити IPO в США в найближчі 2–3 роки, каже засновник Олександр Косован. У листопаді 2024-го компанія вперше за свою історію провела скорочення працівників і відмовилася від розвитку непріоритетних продуктів. Який план в однієї з найстаріших українських IT-компаній?

«Я ніколи не будував компанію для продажу», – каже засновник IT-компанії MacPaw Олександр Косован, 38. Мета – вивести компанію на біржу в США.

Частина цього процесу – продуктові зміни в MacPaw. Поки що 80% виторгу приносить сервіс для очищення комп’ютерів Apple – CleanMyMac. Утім протягом наступних трьох років основним продуктом стане ШІ-асистент Eney, реліз якого запланований на травень, прогнозує Косован. «Світ сильно зміниться і ми б хотіли стати компанією, яка його змінює», – додає він.