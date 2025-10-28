Венчурний фонд SID Venture Partners, створений 13 українськими підприємцями, розширив свій портфель, інвестувавши в три нові компанії: американський сервіс FieldComplete для управління виїзними службами, DeepTech ШІ-компанію Letʼs Enhance та платформу для торгівлі на ринках прогнозів Limitless Exchange. Про це повідомила пресслужба фонду 28 жовтня.

Деталі

FieldComplete пропонує програмне забезпечення для бізнесів, що займаються обслуговуванням нерухомості, ремонтом і технічним сервісом. Рішення оптимізує роботу виїзних бригад, обробку замовлень та планування графіків.

Letʼs Enhance – це DeepTech-проєкт на базі ШІ, орієнтований на обробку зображень. Сервіси компанії дають змогу підвищувати роздільну здатність фото, створювати AI-арт і генерувати зображення за текстовими запитами. Проєкт раніше отримав підтримку від Techstars, Nvidia та Google.

Limitless Exchange – блокчейн-платформа на Base для торгівлі на ринках прогнозів. Користувачі можуть оцінювати короткострокові коливання цін криптовалют і акцій без ризику примусової ліквідації. Платформа вже обробила торговельний обіг понад $500 млн. SID Venture Partners долучився до стратегічного раунду фінансування.

Контекст

SID Venture Partners – венчурний фонд, що об’єднує 13 українських підприємців та був запущений у грудні 2021-го. Фонд інвестував понад $7 млн у більш ніж 30 стартапів з України, США та інших країн.