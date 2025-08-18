Володимир Панченко — серійний підприємець, який побудував три успішні компанії й одну перспективну. Що його драйвить знову й знову починати з нуля і що допомагає досягати одиниці?
Володимир Панченко, 40, з усмішкою розповідає, як «підіймав раунд» для свого першого проєкту. Було це у 2007‐му, а «стартапом» стала поїздка на етап чемпіонату світу з ралі в Уельсі. Панченко робив тоді щотижневу телепрограму про автоспорт «Мегадрайв» на каналі «Мегаспорт» і будь‐що хотів зробити сюжет з Уельсу. Ціна питання — $10 000. Потенційний інвестор щодня бігав з Річкового вокзалу, що на столичному Подолі, до тодішньої площі Льва Толстого. «Я біг із ним і пітчив. Було дуже зле кілька разів. Але я не здавався», — згадує Панченко. Гроші він отримав.
18 років по тому у підприємницькому портфоліо Панченка — чотири компанії: Suntechsoft, Skins.Cash, DMarket та Portal AI, понад $36 млн залучених інвестицій, один із найвдаліших «українських» екзитів — DMarket. «Він успішний серійний підприємець із купою регалій», — констатує генеральний партнер Hypra Ігор Перція. Та додає, що Панченко вже на тому рівні, коли інвестори готові вкладати гроші не стільки в його бізнес, скільки в його імʼя.
