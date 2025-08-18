Forbes Digital підписка
Мастер пути. Владимир Панченко умеет создавать бизнесы, которые стоят десятки миллионов долларов. Как он теперь хочет превзойти Facebook и Instagram

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

9 хв читання

Панченко, Open.AI /Kate Kondratieva

Владимир Панченко – серийный предприниматель. Фото Kate Kondratieva

Владимир Панченко – серийный предприниматель, который построил три успешных компании и одну перспективную. Что его драйвит снова и снова начинать с нуля и что помогает достигать единицы?

Владимир Панченко, 40, с улыбкой рассказывает, как поднимал раунд для своего первого проекта. Это было в 2007-м, а «стартапом» стала поездка на этап чемпионата мира по ралли в Уэльсе. Панченко делал тогда еженедельную телепрограмму об автоспорте «Мегадрайв» на канале «Мегаспорт» и во что бы то ни стало хотел сделать сюжет из Уэльса. Цена вопроса – $10 000. Потенциальный инвестор ежедневно бегал с Речного вокзала на столичном Подоле до тогдашней площади Льва Толстого. «Я бежал с ним и питчил. Было очень плохо несколько раз. Но я не сдавался», – вспоминает Панченко. Деньги он получил.

18 лет спустя в предпринимательском портфолио Панченко – четыре компании: Suntechsoft, Skins.Cash, DMarket и Portal AI, более $36 млн привлеченных инвестиций, один из самых удачных «украинских» экзитов – DMarket. «Он успешный серийный предприниматель с кучей регалий», – констатирует генеральный партнер Hypra Игорь Перция. Но добавляет, что Панченко уже на том уровне, когда инвесторы готовы вкладывать деньги не столько в его бизнес, сколько в его имя.

