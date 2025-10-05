Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:42 хвилин
Що спільного у Сент-Клюнійського абатства і Київського національного університету? Обидва – осередки класичної вищої освіти, якій сьогодні кинули виклик сучасні технології, зокрема ШІ та Big Data. Як українським закладам вищої освіти залишатись релевантними і такими, що випускатимуть радше «мудрих», аніж навчених студентів? Розмірковує редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Вибух штучного інтелекту назавжди змінив відносини між людиною і світом знань. Майбутнє тих, хто заробляє на посередництві між «учнями» і фактами, концепціями, навичками і методами (чотири ключові елементи того, що ми описуємо словом «знання»), ще ніколи не було таким непевним.
Насамперед це стосується університетів – однієї з найпопулярніших і найпроблемніших сучасних інституцій. Для покоління, народженого у 2020‐ті, університети не матимуть жодної цінності, вважає засновник Open AI Сем Альтман. Навчання мігруватиме на персоналізовані платформи, посилені ШІ, а сигнальну функцію дипломів виконуватимуть швидкі цифрові тести, вільні від персональних уподобань і викривленої мотивації.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.