Що спільного у Сент-Клюнійського абатства і Київського національного університету? Обидва – осередки класичної вищої освіти, якій сьогодні кинули виклик сучасні технології, зокрема ШІ та Big Data. Як українським закладам вищої освіти залишатись релевантними і такими, що випускатимуть радше «мудрих», аніж навчених студентів? Розмірковує редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін.

Вибух штучного інтелекту назавжди змінив відносини між людиною і світом знань. Майбутнє тих, хто заробляє на посередництві між «учнями» і фактами, концепціями, навичками і методами (чотири ключові елементи того, що ми описуємо словом «знання»), ще ніколи не було таким непевним.

Насамперед це стосується університетів – однієї з найпопулярніших і найпроблемніших сучасних інституцій. Для покоління, народженого у 2020‐ті, університети не матимуть жодної цінності, вважає засновник Open AI Сем Альтман. Навчання мігруватиме на персоналізовані платформи, посилені ШІ, а сигнальну функцію дипломів виконуватимуть швидкі цифрові тести, вільні від персональних уподобань і викривленої мотивації.