Серед 130 000 першокурсників 2025-го, які почали навчання на підставі балів національного мультипредметного тесту (НМТ), лише 2,6% мають середній бал 180+. Яким вишам вдалося залучити найбільше таких вступників і яка їхня частка на потоці? Дослідження Forbes Ukraine у семи інфографіках.

«Не буває якісної освіти від зарахування безлічі студентів із катастрофічними прогалинами у знаннях та навичках», – вважає віцепрезидент з питань освіти Київської школи економіки (КШЕ) Єгор Стадний.

За його словами, успішність вступної кампанії потрібно рахувати не за кількістю заяв до вишу, а за кількістю вступників зі 180 і більше середнім балом НМТ. «Якщо університет приваблює багато таких вступників і вони становлять помітну частку або навіть домінують, це свідчить про довіру до нього й гарну репутацію серед найбільш здібних та вмотивованих абітурієнтів», – говорить він.