Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Український Lean. Дронарі Vyriy виробляють до 20 000 FPV‐дронів на місяць. Як вони досягли обсягів топ-3 в країні завдяки підходу Toyota

Таїса Мельник
Таїса Мельник
Forbes

6 хв читання

Vyriy /надано Vyriy

Виробництво дронів Vyriy дало б фору деяким китайським заводам. Процес збирання безпілотника прораховано до секунд. Фото надано Vyriy

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:38 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:38

Олексій Бабенко побудував одну з найбільших і найпродуктивніших компаній з виготовлення FPV-дронів. Допомогли технологія ефективного виробництва Toyota, відкритість та енергія самого засновника. Як влаштовано це виробництво та яким бачить його майбутнє засновник?

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

У вересні 2022 року Олексій Бабенко привіз на передову майже «ідеальний» дрон, що мав закрити велику частку потреб військових. «Це був одночасно розвідник, бомбардувальник і камікадзе», – описує Бабенко, 25, безпілотник, який розробили інженери його компанії Vyriy.

Ідеальний на полігоні, дрон не спрацював на фронті. Підготовка до запуску потребувала від 20 хвилин – неприпустимо довго в умовах, коли на тебе полює ворог. «Доки ми розкладалися, по нас уже цілили», – згадує Бабенко перші застосування дрона у боях за звільнення Харківщини.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні