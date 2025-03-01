Український Lean. Дронарі Vyriy виробляють до 20 000 FPV‐дронів на місяць. Як вони досягли обсягів топ-3 в країні завдяки підходу Toyota

Олексій Бабенко побудував одну з найбільших і найпродуктивніших компаній з виготовлення FPV-дронів. Допомогли технологія ефективного виробництва Toyota, відкритість та енергія самого засновника. Як влаштовано це виробництво та яким бачить його майбутнє засновник?

У вересні 2022 року Олексій Бабенко привіз на передову майже «ідеальний» дрон, що мав закрити велику частку потреб військових. «Це був одночасно розвідник, бомбардувальник і камікадзе», – описує Бабенко, 25, безпілотник, який розробили інженери його компанії Vyriy.

Ідеальний на полігоні, дрон не спрацював на фронті. Підготовка до запуску потребувала від 20 хвилин – неприпустимо довго в умовах, коли на тебе полює ворог. «Доки ми розкладалися, по нас уже цілили», – згадує Бабенко перші застосування дрона у боях за звільнення Харківщини.