N-iX впроваджуватиме програмне забезпечення американського гіганта Palantir. Вона стала першою компанією в Україні, що підписала таке партнерство. Скільки на ньому можна заробити?

Львівська IT-компанія N-iX, що входить до рейтингу Forbes Ukraine «202 найбільші компанії» як одна з найбільших IT-компаній країни, сформувала нову команду на 50 фахівців, які будуть впроваджувати клієнтам платформу для аналізу даних Palantir Foundry. Про це Forbes розповів керівник відділу аналізу даних N-iX Ростислав Фединишин.

27 серпня N-iX підписала партнерство з американським IT-гігантом Palantir із капіталізацією $424 млрд (станом на 30 вересня). У чому його суть? Фактично українська компанія стала партнером з інтеграції цього софту.