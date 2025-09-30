N-iX впроваджуватиме програмне забезпечення американського гіганта Palantir. Вона стала першою компанією в Україні, що підписала таке партнерство. Скільки на ньому можна заробити?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Львівська IT-компанія N-iX, що входить до рейтингу Forbes Ukraine «202 найбільші компанії» як одна з найбільших IT-компаній країни, сформувала нову команду на 50 фахівців, які будуть впроваджувати клієнтам платформу для аналізу даних Palantir Foundry. Про це Forbes розповів керівник відділу аналізу даних N-iX Ростислав Фединишин.
27 серпня N-iX підписала партнерство з американським IT-гігантом Palantir із капіталізацією $424 млрд (станом на 30 вересня). У чому його суть? Фактично українська компанія стала партнером з інтеграції цього софту.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.