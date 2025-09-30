Forbes Digital підписка
Одна из самых крупных IT-компаний N-iX стала партнером американской Palantir и будет внедрять ее софт. Сколько она может заработать на этом?

Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

платформа для аналізу даних для бізнесу /коллаж Анастасия Решетник

N-iX стала украинской компанией, получившей статус партнера Palantir. Фото коллаж Анастасия Решетник

N-iX будет внедрять программное обеспечение американского гиганта Palantir. Она стала первой компанией в Украине, подписавшей такое партнерство. Сколько на нем можно заработать?

Львовская IT-компания N-iX, входящая в рейтинг Forbes Ukraine «202 самые крупные компании» как одна из самых крупных IT-компаний страны, сформировала новую команду на 50 специалистов, которые будут внедрять клиентам платформу для анализа данных Palantir Foundry. Об этом Forbes рассказал руководитель отдела анализа данных N-IX Ростислав Фединишин.

27 августа N-iX подписала партнерство с американским IT-гигантом Palantir с капитализацией $424 млрд (по состоянию на 30 сентября). В чем его суть? Фактически украинская компания стала партнером по интеграции этого софта.

