N-iX будет внедрять программное обеспечение американского гиганта Palantir. Она стала первой компанией в Украине, подписавшей такое партнерство. Сколько на нем можно заработать?
Львовская IT-компания N-iX, входящая в рейтинг Forbes Ukraine «202 самые крупные компании» как одна из самых крупных IT-компаний страны, сформировала новую команду на 50 специалистов, которые будут внедрять клиентам платформу для анализа данных Palantir Foundry. Об этом Forbes рассказал руководитель отдела анализа данных N-IX Ростислав Фединишин.
27 августа N-iX подписала партнерство с американским IT-гигантом Palantir с капитализацией $424 млрд (по состоянию на 30 сентября). В чем его суть? Фактически украинская компания стала партнером по интеграции этого софта.
