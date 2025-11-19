Підписка від 49 грн
«Партнери, процеси й команда коштують дорого». Група Fractal Артема Бородатюка купила фінансовий сервіс Fint8. Яка мета?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

фінансові ШІ-сервіси для МСБ Fint8 /надано пресслужбою

Група Fractal Артема Бородатюка купила мажоритарну частку фінансової компанії Fint8. Фото надано пресслужбою

Fractal придбав контрольний пакет сервісу автоматизації звітності Fint8. Угода дозволить компанії прискорити запуск ШІ-рішення для малого та середнього бізнесу, на який у компанії не вистачало ресурсів. Що натомість отримує Fractal? 

Засновник групи Fractal Артем Бородатюк став власником 66,7% українського фінансового сервісу Fint8, свідчать дані YouControl. Про те, що компанія стала частиною Fractal, він повідомив 18 листопада у своєму Telegram-каналі. Бородатюк заперечує, що придбав саме такий відсоток.

Бородатюк викупив частку у співзасновника та екс-СЕО Антона Шулика. Решта залишилася у чинного СЕО Fint8 Андрія Тертишникова, згідно з YouControl. «Ініціював переговори з Артемом у липні», – каже Шулик. За його словами, Fint8 інтегрують у консалтинговий напрям Core.

