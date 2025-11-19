Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:43 хвилин
Fractal придбав контрольний пакет сервісу автоматизації звітності Fint8. Угода дозволить компанії прискорити запуск ШІ-рішення для малого та середнього бізнесу, на який у компанії не вистачало ресурсів. Що натомість отримує Fractal?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Засновник групи Fractal Артем Бородатюк став власником 66,7% українського фінансового сервісу Fint8, свідчать дані YouControl. Про те, що компанія стала частиною Fractal, він повідомив 18 листопада у своєму Telegram-каналі. Бородатюк заперечує, що придбав саме такий відсоток.
Бородатюк викупив частку у співзасновника та екс-СЕО Антона Шулика. Решта залишилася у чинного СЕО Fint8 Андрія Тертишникова, згідно з YouControl. «Ініціював переговори з Артемом у липні», – каже Шулик. За його словами, Fint8 інтегрують у консалтинговий напрям Core.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.